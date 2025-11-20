Bielsa redobló la apuesta y no se va: "Si quieren que me vaya que me lo digan"

Marcelo Bielsa dio una gran conferencia de prensa, con la tranquilidad que lo caracteriza y sin esquivarle a nada.

Cuando el miércoles se dio a conocer que habría una conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, tras la derrota 5 a 1 ante Estados Unidos y con una relación desgastada con el plantel, todos apostaron que sería para renunciar. Sin embargo, el entrenador se sentó con su habitual tranquilidad y tiró por la borda todas las especulaciones y se mostró fuerte y entero pra seguir al frente de Uruguay de cara al Mundial 2026.

Lo primero que remarcó, fue que "un resultado como ese hace repensar las cosas y es muy duro de asimilar", pero enseguida dijo lo que todos esperaban para un lado o para el otro: "Tengo la misma fuerza que el primer día para seguir en la selección. Si en algún momento me plantee que no debía continuar, no fue ahora", señaló.

Consultado por la relación con el plantel, tras aquellos dichos de Luis Suárez y algunos otros que quizá no se expresaron públicamente pero se lo hicieron saber a periodistas locales, fue contundente: "Tengo contacto con los jugadores, no me guío por trascendidos. Si los jugadores quieren que me vaya es muy sencillo, vienen y me dicen ´Mire, Bielsa, queremos que se vaya”, sentenció.

Por eso, todo seguirá igual. Salvo que la Asociación Uruguaya de Fútbol tome una decisión al respecto, el técnico argentino continuará hasta la cita que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

