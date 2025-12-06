Lo apuñalaron en la cara y en la pierna para asaltarlo

Dos sujetos de 18 y 34 años que el viernes a noche apuñalaron a un hombre para robarle sus pertenencias y un chaleco en Estación Chapadmalal fueron aprehendidos por personal policial y quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

A partir de un llamado al 911 personal de la comisaría octava llegó a la zona de 36 y 27 dónde entrevistó al hombre de 28 años que había sido apuñalado en el rostro y en el muslo por tres delincuentes.

Con los datos aportados por la victima, personal de la comisaría octava interceptó en calle 35 entre 25 y 27 a dos de los autores, uno de los cuales tenía varias manchas hemáticas producto del ataque.

El herido fue atendido por personal del SAME que dispuso su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por robo doblemente agravado por ser en poblado y en banda y por el uso de arma blanca.

Los dos imputados quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.