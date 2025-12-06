Con carrozas y música: Mar del Plata tendrá una nueva Marcha del Orgullo.

Este sábado Mar del Plata volverá a ser escenario de la diversidad, el respeto y la igualdad, con la celebración de la 19° edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQNB+, un encuentro que año a año se multiplica.

En esta ocasión, el lema de la convocatoria será "La derecha mata. Orgullo antirracista", consigna con la que la comunidad invita a la ciudadanía a sumarse a una jornada que reclama los derechos y refuerza la lucha por una sociedad más inclusiva.

La cita es en Luro y Mitre a partir de las 15, donde una importante grilla de artistas locales ofrecerán sus espectáculos, coreografías, etc. Se espera la presencia de: Santiago Flores, Diamante, Dj Kime, Ochario, Mostruarte, Fede Carey, Tri AAA, Santiago Reyes, Lu del Cielo, Mariquisima Satelital, Salsa Queer y Qumbia Diabla.

En el mismo horario, abre la feria de emprendedores del orgullo con casi 100 expositores de todo el país que muestran sus producciones llenas de colores y identidad.

A las 18 se movilizará con un recorrido que prevé el paso de las carrozas y la marcha en sí por las calles Luro, Rivadavia, Independencia y nuevamente Luro, volviendo al recorrido que marca la ordenanza municipal que contempla las señales del Orgullo.

La Marcha del Orgullo es un evento único que combina activismo y celebración. Se espera la presencia de artistas a nivel nacional como Flor Peña y otros que están ya armando la temporada en Mar del Plata.

"Las niñeces trans importan, no somos descartables", es otra de las consignas de muchas más que son un reclamo importante al gobierno nacional y local, recordando la quita de algunos derechos y la importancia de seguir trabajando por la igualdad y el reconocimiento pleno de todas las identidades.

Desde la organización, invitan a toda la comunidad a participar: "Vení a ser parte de este día inolvidable, ¡sumate a la marcha y defendé los derechos!".