Cuenta DNI: qué pasará con el descuento de los sábados en carnicerías durante diciembre

El beneficio más esperado por los usuarios de Cuenta DNI podría volver en diciembre: el descuento del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías. Aunque el Banco Provincia aún no confirmó la fecha exacta, el banco ya anticipó que la promoción regresará este mes, lo que reavivó la expectativa en miles de familias bonaerenses.

En un contexto en el que el precio de la carne no deja de subir, cada jornada de ahorro se convierte en una oportunidad clave para aliviar el bolsillo. Por eso, la duda sobre qué sábado de diciembre se habilitará la promo mantiene a muchos atentos a los anuncios oficiales.

El último descuento fue en noviembre, con un tope de $6.000 por persona y reintegro del 35%. Si se repite ese esquema, una familia de dos adultos podría ahorrar hasta $12.000 en un solo día.

Aunque la fecha aún no está confirmada, lo que ya se sabe es que será una única jornada de descuento, como viene ocurriendo desde octubre. Por eso, las recomendaciones son claras: tener saldo en la app, verificar carnicerías adheridas y estar atento a las redes del Banco Provincia, donde suele anunciarse el beneficio con pocos días de anticipación.

Mientras tanto, la expectativa crece: diciembre es uno de los meses de mayor consumo y muchos esperan que el regreso del descuento llegue justo antes de las Fiestas.