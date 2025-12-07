La mejor noticia para Colapinto: terminó la temporada
El piloto argentino no dudó en decir que "gracias a Dios terminó este año", luego de todas las dificultades que afrontó con el Alpine en la temporada que cerró sin sumar puntos.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras un año marcado por dificultades deportivas pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo.
“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, expresó el piloto argentino al hacer balance del campeonato.
Colapinto reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos. “Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la próxima temporada.
