Este fin de semana, la Fórmula 1 vuelve a la acción con la apertura del calendario 2026 en Melbourne, Australia. Tras tres meses sin competencias, la máxima categoría del automovilismo internacional comienza su temporada con 24 fechas confirmadas, y uno de los grandes focos de atención será Franco Colapinto, quien afrontará su primer año como titular en la categoría.

La carrera tendrá lugar en el circuito de Albert Park, un clásico de la Fórmula 1 desde 1996, ubicado en torno al lago homónimo. El trazado posee 14 curvas y la competencia constará de 58 vueltas, sumando un total de 306,124 kilómetros. Entre los pilotos con más victorias en Australia destacan Michael Schumacher con cuatro triunfos, y Jenson Button y Sebastian Vettel, con tres cada uno.

El programa de actividades en pista comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 con la primera sesión de entrenamientos. El viernes se realizarán la segunda práctica a las 2:00 y la tercera a las 22:30. La clasificación está prevista para el sábado a las 2:00, mientras que la carrera decisiva se largará el domingo a la 1:00. Toda la transmisión en vivo estará disponible a través de Disney+ Premium.

Con la mirada puesta en Melbourne, la temporada 2026 de Fórmula 1 inicia con expectativas renovadas, donde Franco Colapinto buscará consolidarse como uno de los protagonistas en la grilla desde la primera fecha.