Malas noticias para Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un cambio de reglamento que perjudica al motor del Alpine

La FIA confirmó un ajuste técnico que afecta directamente a la unidad de potencia que usará Alpine en 2026, a días del arranque en Australia.

La Fórmula 1 encendió la polémica antes incluso de que arranque la temporada 2026. A solo una semana del Gran Premio de Australia, la categoría confirmó una modificación reglamentaria que impacta directamente en la unidad de potencia Mercedes que utilizará Alpine, equipo donde competirá Franco Colapinto junto a Pierre Gasly. Se trata de un cambio técnico que apunta a la relación de compresión en caliente, un punto gris que había generado ruido en el paddock durante la pretemporada.

La nueva normativa entrará en vigencia el 1 de junio y establece controles específicos sobre la relación de compresión del motor cuando la unidad se encuentra a temperatura de funcionamiento. Según trascendió, el motor Mercedes cumplía con el límite reglamentario de 16:1 en frío, pero al elevar su temperatura ciertos componentes se expandían y la relación superaba el 18:1. Como las verificaciones se realizaban a temperatura ambiente, al momento del control todo volvía a los valores permitidos.

Ese detalle técnico, casi invisible para el gran público, podría traducirse en una diferencia sustancial de rendimiento. Una mayor relación de compresión permite exprimir más potencia, optimizar la combustión y obtener una ventaja en recta. En una Fórmula 1 cada vez más ajustada, donde milésimas definen posiciones, cualquier resquicio reglamentario se convierte en oro puro.

La decisión de la FIA de postergar la entrada en vigor hasta junio tiene un objetivo claro: darle margen a Mercedes para rediseñar este aspecto de sus unidades de potencia. No solo afecta a la fábrica alemana, sino también a sus clientes: Alpine, McLaren y Williams. Para mitad de temporada, todos deberán contar con motores plenamente adaptados al nuevo control en caliente.

Desde la interna de Mercedes, según un reporte reciente de la BBC, hay confianza en que la unidad actual cumple con los parámetros técnicos. Sin embargo, en el paddock el rumor era fuerte y fue uno de los principales impulsores de esta medida. En este contexto, el nombre de Franco Colapinto aparece inevitablemente ligado a la discusión, ya que el argentino afrontará su primera temporada completa en esta nueva era reglamentaria con un motor que quedó bajo la lupa.

Más allá de este punto caliente, la Fórmula 1 también anunció otros cambios para 2026: se eliminarán las dos paradas obligatorias en el Gran Premio de Mónaco y la Q3 se extenderá a 13 minutos en lugar de 12. Ajustes que buscan mejorar el espectáculo, pero que quedaron opacados por la noticia técnica que sacude el inicio del año. A días de que se apaguen los semáforos en Australia, el campeonato ya empezó a jugarse en los escritorios.