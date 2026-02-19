La cuenta regresiva hacia el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 ya está en marcha, y Franco Colapinto continúa acumulando experiencia y kilómetros al mando del nuevo Alpine A526. En la última jornada de test de pretemporada en el circuito de Sakhir, el piloto argentino de 21 años completó 120 vueltas y finalizó en un destacado sexto lugar.

Durante la mañana, Colapinto comenzó con un registro de 1:35.506 en sus primeras 50 vueltas, ubicándose décimo. Sin embargo, el piloto bonaerense fue mejorando paulatinamente sus tiempos y posiciones a lo largo de la sesión. En su segunda salida, con neumáticos medios (C3), logró recorrer 47 vueltas más y rebajó su marca a 1:34.622, alcanzando el séptimo puesto.

En una tercera salida, a pesar de sufrir un despiste, Colapinto volvió a la pista con neumáticos C4 y mejoró su tiempo a 1:34.588, aunque terminó en novena posición, por detrás de su excompañero Alex Albon. No obstante, lo más notable fue la cantidad de vueltas completadas, siendo uno de los pilotos con mayor rodaje en la jornada, factor clave para la adaptación a la nueva reglamentación.

Con 97 vueltas 1:34.318. En su última salida, montando el neumático más blando (C5), realizó un tiempo de 1:33.818, lo que le permitió escalar hasta la sexta posición final, superando a pilotos como Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Alex Albon, quienes serán algunos de sus rivales en la temporada.

En comparación con los tiempos globales, Colapinto quedó a poco más de un segundo del poleman Antonelli, quien marcó un 1:32.803. Los McLaren de Piastri y Lando Norris también destacaron, con registros de 1:32.861 y 1:33.453 respectivamente.

El equipo Alpine valoró positivamente el desempeño de Colapinto durante las pruebas en Baréin, destacando la fiabilidad del auto y la ausencia de problemas mecánicos graves, a diferencia de lo ocurrido en el primer día. Esta experiencia es fundamental para que el joven piloto gane confianza y se adapte plenamente a la Fórmula 1.

Con este balance positivo, Franco Colapinto se prepara para su debut oficial como titular en la máxima categoría, que tendrá lugar el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, donde el mundo del automovilismo estará atento a su rendimiento.