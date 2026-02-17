Alpine reordena su estrategia: qué significa el nuevo reparto entre Colapinto y Gasly

La cuenta regresiva hacia la temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en su etapa decisiva y Alpine F1 Team ya definió cómo repartirá el trabajo en los últimos ensayos de pretemporada en Bahréin. Este miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero serán los últimos tres días de pruebas antes del debut oficial en Australia, y el equipo francés apostó por un cambio estratégico en la distribución de sus pilotos.

Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly contarán con un día y medio completo arriba del A526. Como suele ocurrir en la mayoría de las escuderías, el cronograma estará dividido para que ambos sumen kilómetros y experiencia en pista, algo clave en un año con autos que todavía están en pleno proceso de adaptación y ajuste fino.

La principal novedad es que Alpine revirtió los roles respecto a la semana pasada. En esta ocasión, Gasly tomará el turno matutino del miércoles y girará durante toda la jornada del viernes. Colapinto, en cambio, se subirá al monoplaza el miércoles por la tarde y tendrá doble sesión el jueves. Es decir, horarios opuestos a los de los primeros tests, en una decisión que apunta a equilibrar condiciones de pista y recopilar datos comparativos en distintos momentos del día.

En los ensayos previos, el argentino completó 172 vueltas en las tres tandas que disputó, mientras que el francés giró en 146 oportunidades. En total, Alpine acumuló 318 vueltas, un registro que lo ubicó entre los equipos que más rodaron, solo por detrás de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Aston Martin F1 Team. Un dato que refleja la prioridad del equipo en sumar confiabilidad y kilometraje.

En cuanto a los tiempos, Colapinto marcó el mejor registro interno: 1:35.806 sobre el cierre del viernes, superando por más de nueve décimas el 1:36.723 que Gasly había establecido el jueves. Fue hasta ahora la mejor vuelta del argentino con el A526. De todos modos, puertas adentro saben que esos cronos son relativos y que en esta segunda semana se buscará exprimir aún más el potencial del auto.

Con el arranque del campeonato a la vuelta de la esquina, Alpine apuesta a un reparto equitativo, pero también a darle cada vez más rodaje a Colapinto, que sigue mostrando solidez y adaptación en su primera gran pretemporada completa. Bahréin será el último laboratorio antes de que la verdad empiece a escribirse en Australia, donde ya no habrá margen para ensayos, sino solo para resultados.