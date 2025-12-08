Las chicas de Aldosivi festejaron en Primera y Quinta

La tarde fue a pedir de Aldosivi. En cancha de Urquiza, se definió el Torneo Coronación de fútbol femenino que organiza la Liga Marplatense de Fútbol y el "tiburón" se alzó con los títulos en Primera y Quinta División.

En la categoría superior, el equipo del Puerto sacó pecho contra las campeonas del Oficial, Cadetes, a las que derrotó por 3 a 0 con goles de Griselda Garro, Rocío Gutiérrez y Morena Larea. De esta forma, el próximo fin de semana se volverán a ver las caras por el título anual, con el agregado que será en el "José María Minella" como aperitivo de la final del certamen masculino entre Atlético Mar del Plata y Quilmes.

Por su parte,en quinta División, Aldosivi y San José igualaron 1 a 1 en tiempo regular y el "tiburón" festejó en la definición por penales por 4 a 2.