Cayó en la trampa de su ex: así atraparon al acusado de balear en la cabeza al policía Ian Ruiz

El joven de 18 años señalado de haber baleado en la cabeza al oficial Ian Joaquín Ruiz, durante un operativo antidrogas en Mar del Plata, fue detenido tras una estrategia policial que involucró a su ex pareja, también integrante de la fuerza. Ramiro Parodis fue capturado luego de que la mujer, bajo presión judicial y tras allanamientos en su domicilio, accediera a un encuentro con él en una plaza de la ciudad.

Tal como se informó, la investigación comenzó tras el ataque ocurrido el 4 de diciembre, cuando agentes de la Bonaerense realizaban un procedimiento contra el narcomenudeo entre los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego. Durante la persecución de una camioneta Volkswagen Amarok, en la esquina de Termas de Río Hondo y Rawson, varias personas dispararon contra los policías, hiriendo gravemente al oficial Ruiz.

Aún está alojada en su cerebro, Ruiz permanece internado en el Hospital Privado de Comunidad (HPC) con pronóstico reservado pero estable. El oficial pertenece a la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata.

La detención se logró luego de que su ex pareja, investigada en la causa, aceptara una “cita” con él como señuelo.

Según reveló Infobae, la captura de Parodis se concretó en horas de la madrugada, cuando acudió en moto al encuentro pactado con su ex novia. Allí, agentes de la Policía Bonaerense lo detuvieron y le encontraron una pistola calibre 9 milímetros, por lo que además se le imputó tenencia de arma de guerra.

En paralelo, durante los allanamientos realizados en domicilios vinculados al sospechoso, la policía detuvo a la hermana de Parodis, de 22 años, tras hallar en su casa armas y municiones, entre ellas una pistola Bersa Thunder Ultra Compact con pedido de secuestro activo por un robo a una policía en 2022, así como drogas. La mujer quedó detenida por tenencia ilegal de armas y de arma de guerra.

El arma que cargaba Parodis, presunto autor del disparo que hirió al policía de 20 años.

Tal como se adelantó este sábado, Parodis no quiso responder preguntas en el segundo piso de Tribunales. El joven de 18 años escuchó que la fiscal Florencia Salas le imputó el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y ser la víctima miembro de una fuerza de seguridad y decidió no hablar.