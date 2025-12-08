Clausuraron una famosa cervecería por funcionar como boliche sin habilitación oficial

En Comodoro Rivadavia, el Municipio clausuró una conocida cervecería que estaba funcionando como local bailable sin contar con la habilitación correspondiente. La medida se tomó a raíz de la denuncia de un vecino y tras comprobar que el establecimiento, habilitado únicamente como bar, incumplía la ordenanza 1082/81 al operar como boliche.

El comercio fue cerrado y sus responsables deberán regularizar su situación cuando el expediente llegue al Juzgado de Faltas, indicaron las autoridades municipales. Este procedimiento forma parte de los controles habituales que realiza el equipo de trabajo municipal, siguiendo las directrices establecidas por el intendente.

En paralelo, también se sancionó a un bar comedor ubicado en calle Estados Unidos al 500 por exceder el horario permitido. Se labró el acta de infracción correspondiente, en línea con las medidas de control y fiscalización que se mantienen en la ciudad.

Las autoridades recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias o aportar información de manera permanente a través de la línea 297-4432565, habilitada las 24 horas para mensajes y llamadas, con el fin de colaborar en el mantenimiento del orden y la seguridad en los locales comerciales.

Este operativo se suma a recientes intervenciones municipales en la ciudad, como la clausura de un local donde se detectó una fiesta clandestina con más de 100 personas, música alta, falta de habilitación, ausencia de salida de emergencia, carencia de matafuegos y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.