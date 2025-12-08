Los quisieron identificar y cubrieron su fuga a los tiros

Tres sujetos que el domingo a la madrugada circulaban a bordo de un auto y que al momento de ser interceptados en un control por personal de Prefectura Naval Argentina intentaron escapar y dispararon al personal fueron aprehendidos y trasladados a Tribunales.

Minutos antes de las seis de la madrugada del domingo los prefectos interceptaron el Peugeot 307 de color gris en inmediaciones de la avenida Paso y calle Mitre el que se desplazaban tres sujetos.

Los ocupantes emprendieron la fuga por distintas calles y uno de ellos efectuó varios disparos contra el personal que resultó ileso.

Con la ayuda de efectivos del Comando de Patrullas lograron reducir a los tres en inmediaciones de Tetamanti entre Olazar y Tripulantes del Fournier aunque no hallaron el arma empleada.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por resistencia a la autoridad y el traslado de los imputados a Tribunales.