La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario oficial de pagos de febrero de 2026, organizando las fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Este esquema escalonado busca garantizar un acceso ordenado a los haberes y asignaciones, evitando aglomeraciones en bancos y puntos de pago y facilitando la atención a millones de personas.

Fechas clave para DNI terminado en 1

En el caso de jubilaciones y pensiones, quienes reciben el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 1 podrán cobrar el 10 de febrero de 2026. Por otro lado, los beneficiarios que perciban montos superiores al mínimo y tengan el DNI terminado en 0 o 1 accederán a su pago el 23 de febrero.

Las Asignaciones Familiares por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) para DNI con terminación 1 tienen programado el pago el 10 de febrero. Estas prestaciones son fundamentales para la protección social de millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Argentina.

La Asignación por Embarazo (AUE), destinada a mujeres gestantes en contextos vulnerables, se abonará el 11 de febrero para quienes tengan DNI terminado en 1. El calendario continúa de forma secuencial para el resto de las terminaciones y puede consultarse en los canales oficiales del organismo.

Asimismo, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, dirigidas a trabajadoras registradas durante el embarazo y posnatal, se pagarán el 11 de febrero para DNI terminados en 0 y 1, con fechas que se extienden hasta el 12 de marzo para las demás terminaciones.

Respecto a las Pensiones No Contributivas (PNC), los pagos para DNI terminados en 0 y 1 se efectuarán el 9 de febrero, mientras que las asignaciones familiares correspondientes se distribuirán entre el 9 de febrero y el 12 de marzo, cubriendo todas las terminaciones.

Los beneficios de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción se abonarán entre el 10 de febrero y el 12 de marzo, sin distinción por terminación de DNI.

Por último, la prestación por desempleo se pagará entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, asignando dos terminaciones de DNI por día según el cronograma oficial.

El calendario completo puede consultarse a través del sitio web oficial de ANSES, vía telefónica o en las delegaciones habilitadas. Se recomienda verificar la información periódicamente ante posibles ajustes por feriados, paros bancarios o situaciones excepcionales.

Este cronograma de pagos es una herramienta clave para que beneficiarios —desde jubilados hasta familias con asignaciones sociales— puedan organizar sus finanzas con anticipación. ANSES mantiene actualizada la información y comunica cualquier novedad a través de sus canales oficiales.