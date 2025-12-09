Murió un funcionario bonaerense en ruta 3 tras un choque frontal por la explosión de un neumático

Se suceden las tragedias viales en la Argentina con una triste regularidad y en las últimas horas la ruta 3 resultó escenario de un lamentable suceso en donde perdió la vida un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Identificada como Leonardo Gastronuovo, la víctima viajaba desde La Plata hacia San Miguel del Monte cuando perdió el control del auto en el que se movilizaba y terminó por chocar de frente contra una camioneta.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 3, en cercanías de la localidad bonaerense de Las Flores y además del deceso de Gastronuovo otras personas resultaron heridas.

Según las primeras pericias, la maniobra obligada por la rotura del neumático del Volkswagen Gol Trend provocó que el vehículo se cruzara de carril e impactara de lleno contra una camioneta Jeep que circulaba en sentido contrario.

Gastronuovo era integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación y fue trasladado de urgencia al hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, donde falleció al ingresar debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo vehículo viajaba Estefanía Belén Sambiase, directora de Desarrollo Institucional del ministerio, y el sargento Franco Insaurralde, quien conducía el auto.

Sambiase sufrió una fractura en un brazo y politraumatismos, por lo que fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en el hospital Marzetti. Insaurralde, en tanto, registró traumatismos y una lesión en las vértebras sexta y séptima, quedando bajo observación médica. Los tres ocupantes pertenecen al área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, con sede en La Plata.

La camioneta Jeep involucrada en el accidente quedó detenida sobre la banquina tras el impacto. Su conductora, una mujer de 47 años, también recibió atención sanitaria, aunque se encuentra fuera de peligro.