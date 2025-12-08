Falleció el chofer de un micro tras chocar contra un camión en ruta 22: la visibilidad era nula por un incendio

El ómnibus de la empresa Vía Tac que se dirigía hacia Bahía Blanca por ruta 22.

Un siniestro vial tuvo lugar este fin de semana sobre la ruta nacional 22, en cercanías de la localidad bonaerense de Médanos, donde un ómnibus de larga distancia colisionó contra un camión y por el impacto el conductor del colectivo falleció.

Identificado como Marcelo Miguel Cepeda, el chofer del micro -de 50 años- iba al mando de una unidad de transporte de pasajeros de la empresa Vía Tac e impactó contra la parte trasera de un camión Scania 420 de la firma Cruz del Sur.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 732 en horas del amanecer del sábado, cuando en el sector del siniestro había una densa humareda provocada por un incendio activo en los campos linderos a la ruta desatado el día anterior.

Así quedó el frente del micro siniestrado en ruta 22.

En consecuencia en la ruta la visibilidad era prácticamente nula: según lo detallado por fuentes policiales de la zona, el fuego se originó a las 16:30 del viernes debido a la caída de un cable de alta tensión sobre el kilómetro 731,5, lo que derivó en la propagación de llamas y la presencia de humo.

En el micro iban 50 pasajeros que resultaron con diversos tipo de lesión leve o golpes menores. El siniestro ocurrió cuando ambos vehículos de gran porte circulaban hacia Bahía Blanca. La violencia del choque fue tal que la víctima ni siquiera alcanzó a ser trasladada a un hospital. Por su parte, el conductor del camión, de 41 años, resultó ileso.

El tránsito permaneció reducido durante varias horas, con cortes intermitentes mientras los equipos recolectaban pruebas y removían los rodados involucrados.