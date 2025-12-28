Brutal accidente en medio de la ruta: un matrimonio murió tras un tremendo choque frontal entre dos camionetas

Una adolescente sobrevivió a la colisión y fue derivada a la ciudad de La Plata.

Mientras se investigan las causas del siniestro fatal acontecido en ruta 3 en donde un matrimonio murió tras un choque frontal entre dos camionetas, la hija menor de ambos, de 13 años, fue derivada a la ciudad de La Plata, donde permanece internada en delicado estado de salud.

El hecho ocurrió el viernes a la altura del kilómetro 225 de la ruta 3, en jurisdicción del partido bonaerense de Las Flores. El siniestro se produjo en horas de la mañana y generó un importante operativo de emergencia.

El hecho involucró a una Renault Kangoo y una camioneta Volkswagen Amarok. El conductor del utilitario fue identificado como Eduardo Basilio Díaduchi, quien falleció en el lugar como consecuencia del violento impacto. En el mismo vehículo viajaban Cecilia Sosa, su pareja, y la citada hija adolescente, todos oriundos de la ciudad de Berisso.

La conductora del otro vehículo fue trasladada a un centro de salud.

Cómo está la adolescente que sobrevivió al impacto

Cecilia Sosa también murió en el acto, mientras que la menor logró sobrevivir al choque y fue asistida de urgencia por personal sanitario. Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladada al hospital de Las Flores, donde permanece internada en estado delicado. El siniestro dejó un saldo de dos personas fallecidas en la ruta.

Por su parte, la conductora de la Volkswagen Amarok, identificada como Caro Márquez Eloy, fue trasladada al mismo centro de salud, aunque se encuentra fuera de peligro. La mujer es de nacionalidad extranjera, pero posee DNI argentino y domicilio en Olavarría. La ruta 3 permaneció cortada hasta cerca de las 11 y la causa quedó en manos de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores, caratulada como doble homicidio culposo.