Volvían de ver a Racing, un micro reventó un neumático y los chocó: “Podría haber sido una masacre”

La combi en la que viajaban los hinchas de Racing por ruta 30. (Foto lanuevaverdadderauch.ar)

16 pasajeros que se trasladaban en una combi de regreso de Avellaneda tras presenciar el partido entre Racing y Tigre vivieron uno de los grandes sustos de su vida y agradecen poder contar la historia. Todo sucedió este martes en horas de la madrugada, cuando se reventó un neumático de un micro de larga distancia que luego chocó la unidad de transporte en la que se trasladaban los hinchas de la Academia.

El incidente vial sucedió en ruta 30, a pocos kilómetros de Rauch, alrededor de la hora 5. La combi privada de la firma “El Progreso” circulaba en dirección hacia Tandil y el ómnibus, de la empresa Vía Bariloche, se dirigía desde Punta Alta hacia Pablo Nogués.

Según testimonios recabados por 0223, luego de que el rodado de mayor porte sufriera la destrucción de una de sus ruedas, terminó por irse hacia el medio de la ruta y chocó de costado a la combi, que se salió de la cinta asfáltica y afortunadamente no volcó.

El micro que protagonizó el incidente en ruta 30. (Foto lanuevaverdadderauch.ar)

El micro transportaba a 34 pasajeros, quienes afortunadamente resultaron ilesos, mientras que tres de los 16 pasajeros de la combi debieron ser trasladados al hospital de Rauch, donde recibieron atención médica por politraumatismos múltiples de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de la policía para realizar las pericias correspondientes y efectuar las actuaciones caratuladas bajo de lesiones culposas bajo intervención de la agente fiscal Laura Margaretic de la UFI N°9 del departamento judicial Azul.

“Por suerte estamos todos bien. Podría haber sido una masacre. Veníamos viajando a baja velocidad, unos 80 kilómetros por hora, y con mucha niebla”, señaló Mario Bucci, pasajero tandilense que viajaba en la combi.

“Antes de chocar sentimos un impacto. Puede haber sido el estallido de un neumático. Pegamos contra la punta de la rueda del colectivo y salimos despedidos hacia la banquina”, agregó el hombre, feliz por poder “contar” el hecho. “Ha sido una desgracia con suerte”, concluyó.