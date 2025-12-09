Adorni confirmó que los proyectos del Consejo de Mayo irán al Congreso: cuáles son

El Consejo de Mayo estuvo integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el dirigente gremial Gerardo Martínez y el presidente de la UIA Martín Rappallini.

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni habló del Consejo de Mayo y destacó que se "trataron 8 de los 10 puntos" propuestos anteriormente en el Pacto de Mayo. Además confirmó que estas iniciativas serán enviadas desde el Ejecutivo al Congreso para tratarse en las sesiones extraordinarias, pese a que el Consejo “es consultivo no vinculante”.

"Estos proyectos llevarán a un futuro de libertad y prosperidad, que es, en algún punto, por lo único que estamos acá y por lo único que vinimos a gobernar la Argentina", expresó Adorni y agregó que “la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores”.

En esa línea, destacó que a lo largo del semestre se hicieron “6 reuniones plenarias” que contaron con “asistencia perfecta”. La única excepción fue durante la jornada de hoy, en la que faltó el jefe de la UOCRA Gerardo Martínez por encontrarse -dijo Adorni- de regreso al país en un vuelo desde Washington.

Los proyectos del Consejo que el Gobierno enviará al Congreso

En la misma conferencia, el jefe de Gabinete habló de los temas que se trataron en el Consejo de Mayo con vistas a las próximas sesiones extraordinarias del Congreso. Sobre el punto “Inviolabilidad de la propiedad privada”, Adorni contó que definieron que "se libera la compra por parte de privados extranjeros en tierras rurales" y que "se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio".

Además contó que el Consejo “propone al Presidente y a gobernadores reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario, excepto por supuesto para los rollovers de deuda o un riesgo crediticio superior al de la Nación”.

Sobre el punto "Educación", Adorni dijo que con la reforma educativa "la idea es otorgar mayor autonomía a las provincias y, dentro de ellas, a cada institución”. Y explicó: "El Estado fija contenidos mínimos comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos". Agregó que a través de esta reforma también "se busca no prohibir modalidades como la educación a distancia, híbridas, comunitarias, todas bajo la supervisión obligatoria basada en estándares nacionales y jurisdiccionales”.

Sobre la ley de Glaciares, el jefe de Gabinete dijo que Milei “ya anunció que se enviará a extraordinarias". Agregó que la iniciativa ya estaba preparada por la Secretaría Legal y Técnica y que se nutrió de los comentarios del Consejo. “Se va a revisar, va a haber una revisión del régimen de zona fría, también ya incluido en el Presupuesto 2026. Y va a haber una actualización en la Ley de Bosques, modificación de la Ley de Acuicultura y eliminación de leyes de compre provincial y de topes de mano de obra local”, expresó Adorni.

Reforma laboral

Uno de los puntos más controversiales es la reforma laboral "modernizadora" que impulsa el Gobierno Nacional. Al respecto, Adorni dijo que el proyecto definitivo aún no fue difundido. Anticipó que en él “lo que más se destaca es ultra actividad; prelación de convenios; carga fiscal laboral; temas para trabajadores autónomos, los que denominamos trabajadores de plataformas; y eliminación del teletrabajo”.