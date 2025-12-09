Intensa búsqueda de una mujer desaparecida en Miramar: rastrillan el vivero y otras zonas para localizarla

Este martes la búsqueda se centró en la zona del Polideportivo Néstor Kirchner hasta el Parque Judicial.

Avanzan los rastrillajes para encontrar a Alejandra Toloza, la mujer de 58 años que se encuentra desaparecida en la zona de Las Flores, Miramar, desde las 18:30 del jueves pasado.

Según le comentó su hijo Gonzalo a 0223, "no se sabe más nada de ella desde el 4 de diciembre cuando se marchó del domicilio" y su familia "por cuenta propia" inició los rastrillajes "desde el día uno".

Por su lado, las autoridades comenzaron el sábado con los mismos trabajos desde la zona del vivero dunícola municipal Florentino Ameghino hasta el Bosque Energético y este martes en el Polideportivo Néstor Kirchner hasta el Parque Judicial.

Buscan desesperadamente a Alejandra Toloza, una mujer de 58 años que fue vista por última vez el jueves pasado en Miramar.

El día de su desaparición, Alejandra vestía una musculosa blanca o medio grisasea, un short de jean y zapatillas deportivas oscuras, y llevaba una cartera negra y un suéter de modal turquesa.

Además, de acuerdo al testimonio, la mujer "se encontraba mal, estaba depresiva" y antes de irse "envió un mensaje de suicidio, apagó el celular, lo dejó en la casa y se fue".

Ante la falta de datos concretos, se solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o con el servicio de emergencias 911, al igual que con su hijo, al 2291514775.