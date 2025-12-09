Buena temperatura, pero asoman las tormentas: emiten alerta amarilla para este miércoles en Mar del Plata

Después de un martes pesado en materia climática y días agradables aunque sin altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una tormenta para este miércoles en Mar del Plata y anticipa un alerta amarilla.

De acuerdo al último parte del organismo, la jornada terminará con 16° y viento norte, pero se espera neblina durante la madrugada, la cual se disipará con la salida del sol.

En tanto a la temperatura, la máxima será de 23° y la mínima de 16°, y el cielo se mantendrá mayormente nublado por la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y noche, período para el que rige un alerta amarilla.

Las tormentas y el calor no tardan en llegar a Mar del Plata.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos", indicaron.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual", agregaron.

Las tormentas continuarán a lo largo del jueves, para el que se prevé una máxima de 27° y abundante caída de agua. El sol volverá a sonreír a partir del viernes.