Tragedia al volante en Miramar: cómo se encuentra la mujer herida que quedó internada

A la espera de la realización de distintas pericias y relevamientos que permitan establecer con exactitud la dinámica del siniestro vial ocurrido el lunes por la tarde en Miramar en el que murió una mujer y el conductor de la camioneta, la otra herida evoluciona en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde fue trasladada de urgencia.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que las operaciones de autopsia a las dos víctimas fatales se harán el martes por la tarde y que la misma podría establecer si el conductor de la camioneta –de 89 años- tuvo un problema cardíaco o alguna otra descompensación que le haya hecho perder del control del rodado.

Las primeras declaraciones que personal policial recabó en la plaza Garibaldi ubicada en calle 37 y avenida 12 dieron cuenta que la camioneta circulaba a alta velocidad y algunos indicaron que lo haría a más de cien kilómetros por hora. Sin control alguno chocó contra un paredón de piedras en el que dos mujeres tomaban mate, mató a una de ellas e hirió a la otra.

El impacto fue tan fuerte que el cuerpo del conductor salió despedido y quedó a unos veinte metros del rodado, lo que generó alguna duda inicial acerca de establecer quién conducía y como fue la mecánica del hecho. Personal de la Estación de Policía Comunal analizó varias cámaras privadas y oficiales para establecer la trayectoria completa del rodado.

A la espera de las pericias, la primera impresión es que el conductor había perdido por completo el dominio de la camioneta –posiblemente por una descompensación- y avanzó a toda velocidad hacia la plaza.