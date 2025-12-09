"El que ríe último, ríe mejor": la carta de terror que le dedicó el hombre que mató a su hijo y se suicidió a su ex mujer

El 14 de noviembre, el Juzgado de Paz otorgó un “cese de medidas de perturbación” e indicó que el nene siguiera teniendo vínculo con su papá.

Gustavo Suárez, de 48 años, mató de un disparo en la cabeza a su hijo de 4 y luego de la misma forma se quitó la vida en la localidad bonaerense de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez. Antes de cometer el brutal hecho, llamó a su ex pareja, Daiana García, para revelarle cuáles eran sus intenciones.

Desesperada, la madre del niño, quien además es policía, intentó convencerlo para que se detuviera y envió a sus colegas al lugar donde el hombre dijo que se encontraba.

En esa comunicación, según fuentes de la policía, Suárez advirtió que estaba estacionado sobre la ruta 60, cerca del acceso a Huanguelén, donde vivía la familia.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Suárez muerto dentro de un camión y con un disparo en la cabeza, mientras que su hijo Francisco, de 4 años, también había sido baleado en la cabeza, pero todavía estaba con vida. A pesar de que fue trasladado de urgencia al hospital local, murió pocas horas después.

La carta completa del hombre que mató a su hijo de 4 años y se suicidó.

Además, antes de cometer el hecho, el hombre utilizó su WhatsApp para subir a su estado varios mensajes en los que avisaba lo que iba a hacer.

La carta que le escribió a su ex mujer

En el espeluznante escrito dirigido a su ex, el asesino escribió: “Nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo”.

“Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierd...Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser lo que la teníamos”, aseguró.

“Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más. Ahora no nos llores, las víctimas de tus mentiras fuimos siempre nosotros”, escribió, y agregó: “No vale la pena desperdinos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”, cerró.

Una denuncia que pudo haber cambiado la historia

Previamente, hace poco más de un mes -7 de noviembre- García había presentado una denuncia y solicitado una medida de restricción de acercamiento para Suárez, respecto de ella y su hijo.

Sin embargo, cuatro días después, el Juzgado de Garantías Nº 3 no hizo lugar a la medida, solicitó la intervención del Juzgado de Paz y derivó el caso también al área de Servicio Social local.

El sujeto había sido denunciado hace un mes y la madre solicitó una restricción de acercamiento.

Enseguida, solicitaron medidas de protección para el niño y el 14 del mismo mes el Juzgado de Paz otorgó un “cese de medidas de perturbación” e indicó que el nene siguiera teniendo vinculo con su papá, argumentando que no existía riesgo extremo.

En la Justicia, además, existen denuncias recíprocas de violencia familiar y la última fue radicada el 4 de diciembre, poco antes del terrible desenlace.