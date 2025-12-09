Vienen a la carga por un cuestionado delantero de Boca: "Te armo el equipo para vos"

La imagen de Edinson Cavani yendo a comentarle algo a Úbeda y sentándose en el banco de suplentes podría ser la última del delantero uruguayo en Boca. Los hinchas ya le soltaron la mano y ponen en duda cuánto sirve tener un jugador con un contrato de esa índole si vive lesionado. No poder ingresar en la semifinal frente a Racing por un dolor lumbar en la entrada en calor, lo puso en el ojo de la tormenta al goleador que abrió las puertas de Danubio, club en el que debutó, que quiere contar con sus servicios.

El director deportivo de Danubio, Gustavo Matosas, aseguró que el regreso del “Matador” sigue siendo un deseo vigente dentro de la institución franjeada. Sostuvo que “ojalá que volviera, sería maravilloso” y remarcó que las puertas están abiertas de manera permanente. Incluso, expresó que estaría dispuesto a dar un paso al costado en su cargo con tal de garantizar un entorno de tranquilidad para el futbolista. “Si él quisiera volver, yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”, afirmó

El dirigente también recordó los cruces ocurridos a mitad de año, cuando Cavani confirmó su continuidad en Boca, pero aclaró que la postura del club no se modificó. “La propuesta sigue para siempre”, subrayó, al tiempo que señaló que no volverá a insistir públicamente con el tema. Matosas fue más allá y se animó a proyectar un escenario deportivo alrededor del delantero: “Le diría ‘te armo el equipo para vos’” y deslizó que, en caso de aceptar, le consultaría qué refuerzos le gustaría sumar para potenciar su rendimiento.

