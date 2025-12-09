Alerta epidemiológica: por la gripe H3N2 activan medidas restrictivas en varios países

Una alerta epidemiológica se encendió en todo el mundo tras la tremenda expansión de la gripe H3N2, que ya provocó la adopción de medidas restrictivas en diferentes países. La circulación temprana del virus ya afecta a Reino Unido y Alemania, entre otras naciones europeas.

Se trata de una cepa altamente transmisible que comenzó a presentarse un mes antes de los períodos habituales de gripe en Europa. Según los especialistas podría elevar los casos hasta un 20% más que una epidemia común.

Gripe H3N2: cuáles son sus síntomas y cómo prevenir el contagio

A comparación de las gripes habituales, los síntomas que presenta la H3N2 son más intensos. El cuadro clínico de una persona que la está transitando puede ser de fiebre alta de aparición súbita, dolores corporales intensos, malestar general, tos seca y escalofríos. Para confirmar el diagnóstico los profesionales recomiendan realizar un test.

En medio de la ola de discursos antivacunas que resurgió en el último tiempo en Argentina es importante remarcar que los organismos europeos subrayan que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva contra la gripe. Aunque la vacuna existente no coincide completamente con la nueva variante, hay estudios que demuestran protección y reducción de cuadros graves.

Cuáles son los grupos de riesgo

Las personas que mayoritariamente deben cuidarse de la exposición a esta gripe son los adultos mayores; las personas que padecen enfermedades crónicas; las embarazadas y las personas con afecciones en el sistema inmune.

Aunque la variante no llegó a nuestro país, hay una fuerte circulación de H3N2 en el continente, en países como Canadá y Estados Unidos. Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendaron a las naciones actualizar guías clínicas, asegurar acceso a antivirales, aumentar la vigilancia y acelerar la vacunación.