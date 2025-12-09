Una mujer en Salta roció a su novio con alcohol y la condenaron a tres años de prisión

Condenaron en Salta a la pena de tres años de prisión en suspenso a una mujer que roció con alcohol y prendió fuego a su novio en noviembre del 2024. La Justicia determinó que la acusada, Verónica Nieto, fue la autora del delito de lesiones graves contra su pareja, un hombre de 38 años.

Tras el ataque, el novio de la condenada sufrió quemaduras graves tanto en su rostro como en la parte superior del cuerpo. Fueron la madre y la hermana del hombre quienes denunciaron a Nieto, con quien él mantenía una relación amorosa.

Qué dijo la Justicia

El abogado defensor reclamó la absolución de Nieto en la jornada de alegatos e hizo un pedido para que se le imponga una sentencia por lesiones graves agravadas por el vínculo. La fiscalía, por su parte, pidió que la mujer fuera condenada por el delito de tentativa de homicidio, calificado por ensañamiento y por el vínculo.

El juez Leonardo Feans sin embargo declaró culpable a Nieto y resolvió darle una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones graves. Además Feans estableció que la implicada tiene prohibido acercarse a la víctima y que deberá someterse a un tratamiento psicológico.

Cayó en la trampa de su ex: así atraparon al acusado de balear en la cabeza al policía Ian Ruiz

El joven de 18 años señalado de haber baleado en la cabeza al oficial Ian Joaquín Ruiz durante un operativo antidrogas en Mar del Plata, fue detenido tras una estrategia policial que involucró a su ex pareja, también integrante de la fuerza. Ramiro Parodis fue capturado luego de que la mujer, bajo presión judicial y tras allanamientos en su domicilio, accediera a un encuentro con él en una plaza de la ciudad.

La investigación comenzó tras el ataque ocurrido el 4 de diciembre, cuando agentes de la Bonaerense realizaban un procedimiento contra el narcomenudeo entre los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego. Durante la persecución de una camioneta Volkswagen Amarok, en la esquina de Termas de Río Hondo y Rawson, varias personas dispararon contra los policías, hiriendo gravemente al oficial Ruiz.