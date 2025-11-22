Jair Bolsonaro intentó quitarse la tobillera y fue detenido

La orden de prisión preventiva contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ejecutada este sábado en Brasilia, se justificó en un intento del exmandatario por manipular su sistema de monitoreo electrónico. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, afirmó que Bolsonaro intentó quitarse o romper la tobillera electrónica que portaba, lo que indicó un riesgo de fuga inminente.

La decisión del magistrado se basó en el informe del Centro de Monitoreo Integrado, que detectó una "violación del equipamiento" a las 00:08 de la hora local.

En el auto judicial, De Moraes señala que la violación confirmaba la intención de Bolsonaro de "romper la tobillera" para asegurar el éxito de una fuga, facilitada por el tumulto que provocaría una vigilia convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a la residencia.

El juez relator del proceso también hizo hincapié en la "repetición del modus operandi" del expresidente, que consiste en movilizar a sus simpatizantes para generar confusión. Además, citó como antecedentes que otros miembros del círculo íntimo de Bolsonaro ya han huido al exterior para evadir la justicia, incluyendo a los diputados Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.