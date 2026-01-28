Vecinos de Los Pinares denuncian hartazgo por los robos: "Vivimos con miedo constante"

Los vecinos de Los Pinares, hartos de los robos en el barrio.

Los vecinos de Los Pinares recolectaron registros de cámaras de seguridad ubicadas en las calles del barrio, donde en reiteradas oportunidades se pueden ver robos y hasta a una misma persona trasladando ruedas de autos sustraídas.

En las imágenes se lo puede observar al delincuente caminando tranquilamente y con total impunidad por la calle Rejón en dirección a Montes Carballo, por la zona de Villa Primera, donde los vecinos creen que los elementos robados serían comercializados.

Las personas que viven allí dicen que esto no se trata de un episodio aislado, sino de una situación que se repite desde hace varios días y que forma parte de un problema más grave y más amplio: “Esto es solo un fragmento de lo que vivimos a diario”.

"Tenemos miedo al entrar a las casas o al salir con el auto. Vivimos con miedo constante", expresó un grupo de vecinos de Los Pinares a raíz del crecimiento de los robos registrados en la zona, muchos de ellos con violencia y armas.

A esta compleja situación se le suma la ausencia total de los agentes policiales. Según los vecinos las patrullas circulan de manera muy esporádica y "casi no existen" controles efectivos en el barrio. Muchos de ellos se vieron obligados a invertir en sistemas de seguridad privada para sentirse protegidos.

Sin embargo, lo que remarcan como más alarmante es que la policía fue alertada en reiteradas oportunidades sobre lo que ocurre en el barrio y hasta el momento no pasó nada: “Los Pinares está abandonado y sin protección. Estamos hartos de la impunidad y de vivir con miedo”.

Para cerrar, los vecinos reafirmaron la necesidad de darle visibilidad a la problemática que transcurre todos los días en las calles de Mar del Plata y repitieron el pedido de presencia policial de manera inmediata.