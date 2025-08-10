Otra dura baja para Gallardo: la estrella de River que será baja por lo que resta del año

Luego del empate ante Independiente en Avellaneda, el "Muñeco" recibió la mala noticia de que uno de sus referentes sufrió una importante lesión en la rodilla que lo dejará fuera de las canchas por muchos meses.

River recibió este domingo una de las peores noticias posibles: Germán Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión de alta gravedad que lo dejará fuera de las canchas durante un período prolongado. El zaguero central, que regresó al club con el objetivo de liderar desde la defensa, será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

La lesión se produjo durante el partido de ayer ante Independiente en Avellaneda. Aunque en un primer momento pareció un golpe menor, los estudios realizados en la noche confirmaron el peor diagnóstico. La noticia impacta de lleno en el armado del equipo de Marcelo Gallardo, que pierde a uno de sus futbolistas más experimentados justo en la etapa decisiva del semestre.

Pezzella, que volvió a ser titular por la lesión de Lucas Martínez Quarta, estaba recuperando protagonismo y confianza pero llegó este duro obstáculo. La lesión, además, lo margina de cualquier posibilidad de convocatoria a la Selección Argentina durante este año, perdiéndose las fechas FIFA y lo que reste de la temporada.

Desde el cuerpo médico de River estiman un tiempo de recuperación de entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución postoperatoria. El club emitió un parte oficial confirmando el diagnóstico y expresando su acompañamiento al jugador durante el proceso de rehabilitación.

La dirigencia analiza por estas horas si irá al mercado a buscar un reemplazo o si apostará por las inferiores y alternativas internas como Lautaro Rivero. La baja de Pezzella representa un golpe duro tanto en lo deportivo como en lo anímico para el plantel.