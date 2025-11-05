Gallardo renovó su contrato en River: "Tengo la energía para seguir redoblando la apuesta"

Marcelo Gallardo confirmó este jueves su continuidad como entrenador de River hasta diciembre de 2026, durante una conferencia de prensa brindada en el estadio Monumental junto al presidente electo del club, Stefano Di Carlo.

“Acordamos extender el vínculo con Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2026”, anunció Di Carlo, quien destacó la importancia de sostener el proyecto deportivo encabezado por el técnico más ganador de la historia del club. “Siempre dijimos que el proyecto de fútbol de River tiene nombre y apellido y es el de Marcelo Gallardo. Los procesos hay que sustentarlos también en los momentos que no son buenos”, señaló.

El dirigente subrayó además que “River está por encima de todo” y que existe “un alineamiento absoluto” entre la dirigencia y el cuerpo técnico. “Puede parecer una situación incómoda, pero tenemos un objetivo en común: que River vuelva a ganar”, remarcó.

Gallardo, por su parte, reconoció que la temporada no cumplió con las expectativas, pero aseguró tener la motivación intacta para revertir el presente: “Sabemos que los objetivos de este año no fueron cumplidos. Tengo la energía para seguir redoblando la apuesta, eso es lo que me sostiene”.

“El día que sienta que ya no tengo esa energía, esa pasión, ese deseo de levantarme cada mañana a un entrenamiento o a un partido, lo sabré. Pero hoy no es ese día. Estoy contento, con convicción y con ganas de seguir. Deseo revertir esto y entiendo que la crisis va a pasar”, concluyó el entrenador.