Noche con viento del sur y probabilidad de chaparrones en Mar del Plata: cuándo vuelven los días de playa
Se espera un aumento de temperatura, aunque las fuertes ráfagas de viento volverán a ser protagonistas este jueves.
Luego de la tormenta, las fuertes ráfagas de viento que derribaron semáforos y una jornada marcada por un descenso de temperatura en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chaparrones para esta noche y un repunte en el termómetro a partir de este jueves.
En principio, el miércoles finalizará con 18°, ráfagas de hasta 50 km/h del sudoeste y una leve probabilidad de precipitaciones aisladas, mientras la máxima de mañana alcanzará los 26° y la mínima será de 15°, según el organismo.
En tanto a la siguiente día, el cielo estará parcialmente nublado y las intensas ráfagas del sudoeste por la mañana y la tarde, al igual que del sudeste a la noche, continuarán siendo un fastidio, ya que no bajarán de los 50 km/h.
A pesar de esta pequeña suba, habrá que aguardar algunos días más para un significativo aumento de la temperatura. Tras algunas máximas que rondarán entre los 23° y 26°, la barrera de los 30° será superada en el principio de la próxima semana.
