Noche con viento del sur y probabilidad de chaparrones en Mar del Plata: cuándo vuelven los días de playa

El SMN anuncia una baja probabilidad de chaparrones en la noche de este miércoles ventoso.

Luego de la tormenta, las fuertes ráfagas de viento que derribaron semáforos y una jornada marcada por un descenso de temperatura en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chaparrones para esta noche y un repunte en el termómetro a partir de este jueves.

En principio, el miércoles finalizará con 18°, ráfagas de hasta 50 km/h del sudoeste y una leve probabilidad de precipitaciones aisladas, mientras la máxima de mañana alcanzará los 26° y la mínima será de 15°, según el organismo.

En tanto a la siguiente día, el cielo estará parcialmente nublado y las intensas ráfagas del sudoeste por la mañana y la tarde, al igual que del sudeste a la noche, continuarán siendo un fastidio, ya que no bajarán de los 50 km/h.

A pesar de esta pequeña suba, habrá que aguardar algunos días más para un significativo aumento de la temperatura. Tras algunas máximas que rondarán entre los 23° y 26°, la barrera de los 30° será superada en el principio de la próxima semana.