Abandonaron una moto robada y escaparon de la policía: un detenido y un prófugo

Uno de los dos sujetos que el miércoles a la madrugada circulaba a bordo de una moto con pedido de secuestro activo y que se dio a la fuga cuando vieron un móvil del Comando de Patrullas fue aprehendido en el barrio Santa Rita.

Los oficiales intentaron vieron la moto Mondial 110 que no tenía dominio colocado en la zona de Vértiz y Namuncurá y a los dos sujetos que, al notar su presencia, abandonaron el rodado y huyeron a pie.

Tiene 30 años.

Luego de breve persecución, se procede a la aprehensión de uno de ellos, el cual resulta ser el conductor del rodado. Al cursar por sistema informático la numeración registral del rodado confirmaron que tenía un pedido de secuestro activo a solicitud de la comisaría decimosexta por robo desde el 24 de julio pasado.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez ordenó la formación de causa por el delito de encubrimiento y su traslado a Tribunales para prestar declaración.