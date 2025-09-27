Impactante video: quisieron robarle la moto, se resistió y le dispararon a la cabeza

Un violento intento de robo ocurrió anoche pasadas las 19 en el barrio Colinas de Peralta Ramos, con un joven que fue gatillado y "se salvó de milagro".

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 en la esquina de Aguado y Soler cuando un motociclista que circulaba por la zona fue abordado por dos motochorros al llegar a dicha intersección.

Mientras el conductor se mantenía en el manubrio, su acompañante tironeó al chico de la moto y lo apuntó con un arma para que le diera el rodado. Al observar que el joven se resistía, lo amenazó con el arma y le realizó una detonación frente a la cabeza que pasó a pocos centímetros del casco.

Al instante, la víctima cae al piso pero logra levantarse y espanta a los delincuentes a los gritos, que se suben en la moto y escapan a toda velocidad. Dos conductores que llegaron a la zona asistieron al joven y uno de ellos salió rápidamente a perseguir a los motochorros.

Toda la secuencia fue capturada por imágenes de una cámara de seguridad de la esquina, donde se logra ver la desesperación de la víctima y la rapidez de los delincuentes para actuar. "Se salvó de milagro", comentó uno de los vecinos a 0223.

A los pocos minutos llegaron dos patrulleros de la Policía bonaerense y se reunieron los habitantes de la cuadra para prestar ayuda al chico que quedó consternado. "Es una zona que se está poniendo muy peligrosa ni bien cae el sol", lamentaron los vecinos.