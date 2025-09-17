“Motochorros” se llevaron otro rodado a tiro y los atraparon: tienen 16 años

Los datos que brindaron operadores del Centro de Monitoreo fueron fundamentales para aprehender a dos adolescentes de 16 años que el martes a la noche sustrajeron en una moto, se la llevaron a tiro y la abandonaron poco después.

Fue personal de la Policía Local el que aprehendió en Ituzaingo y avenida Arturo Alió a los dos menores que circulaban a bordo de una moto Keller 110 quienes momentos previos y junto a otros dos sujetos que iban en una moto similar, rompieron el candado de una moto Honda XR estacionada en Luro al 5700.

Moto en la que iban los menores.

Si bien se la llevaron a tiro, la abandonaron en calle Juncal y 9 de julio minutos antes de la aprehensión de los menores que tenía en su poder los dos espejos retrovisores pertenecientes a la moto robada.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor, la fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de causa por el delito de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en blanda por vehículo dejado en la vía pública y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.