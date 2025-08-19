Natalia Melmann: las extracciones de sangre pendientes se harán la próxima semana

A 24 años del secuestro, tortura, abuso y asesinato de Natalia Melmann que tiene a cuatro condenados presos y en el marco de la búsqueda para identificar el quinto perfil genético hallado en su momento, se dispuso que las extracciones de sangre pendiente se realicen la próxima semana.

Luego de las muestras que se tomaron a algunos de los otros policías que en la fecha del homicidio revestían tareas en la ciudad de Miramar, quedaron pendientes las extracciones de sangre de Osvaldo Sissi, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la médica forense de la Asesoría Pericial designada en la causa comunicó a las partes que las mismas se harán el jueves 28 de agosto entre las once y las doce y media del mediodía.

La medida se hará conforme a lo solicitado por oficio que es la extracción de sangre en tarjeta FTA para el respectivo cotejo de ADN.

La semana pasada el Juez de Ejecución Penal Ricardo Perdichizzi rechazó el pedido de libertad asistida que hizo la defensa de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, dos de los condenados a prisión perpertua.

Por el crimen de la adolescente también fue condenado en el primer juicio a prisión perpetua Ricardo Suárez como coautor de rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa.

El cuarto sospechoso, Ricardo Panadero, había sido absuelto en dos oportunidades, pero el último debate fue anulado en Casación en 2019 y en 2023 también fue condenado a prisión perpetua.