Fue a denunciar al vecino y le entraron a robar la casa

Un conflicto vecinal de vieja data en el barrio Regional tuvo un singular desenlace en las últimas horas cuando uno de ellos entró a robar a la casa del otro que lo estaba denunciando.

Un hombre de 40 años había ido a la comisaría duodécima a realizar la exposición y en ese momento el vecino y otras tres personas ingresaron a la casa ubicada en inmediaciones de Albarracín y Avellaneda de la que robaron distintos objetos.

Tras un llamado al 911 personal de esa dependencia arribó al lugar y aprehendió al denunciado mientras que los cómplices se dieron a la fuga.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por el delito de robo agravado en poblado y en banda.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.