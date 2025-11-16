SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Incendio

Se registró un incendio en una famosa cafetería de la peatonal San Martín

Una dotación del Cuartel de Bomberos Centro asitió al comercio y controló las llamas.  

No hubo heridos y las llamas fueron controladas con normalidad.

16 de Noviembre de 2025 17:30

Por Redacción 0223

PARA 0223

Durante la tarde de este domingo, un incendio encendió las alarmas de turistas y locales que se encontraban paseando por el microcentro de Mar del Plata.

El foco ígneo se registró en una famosa y tradicional cafetería de la ciudad, La Fonte D´Oro, y puntualmente ocurrió en la primera sucursal que abrió, situada en la peatonal San Martín y Córdoba.

El siniestro ocurrió cerca de las 17 e inmediatamente el Cuartel de Bomberos Centro fue informado de un principio de incendio en el reconocido café, por lo que un autobomba partió hacia el establecimiento para sofocar las llamas.

Según informaron a 0223, no se registraron heridos y el fuego fue controlado sin mayores invonvenientes.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar