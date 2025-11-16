Se registró un incendio en una famosa cafetería de la peatonal San Martín

No hubo heridos y las llamas fueron controladas con normalidad.

Durante la tarde de este domingo, un incendio encendió las alarmas de turistas y locales que se encontraban paseando por el microcentro de Mar del Plata.

El foco ígneo se registró en una famosa y tradicional cafetería de la ciudad, La Fonte D´Oro, y puntualmente ocurrió en la primera sucursal que abrió, situada en la peatonal San Martín y Córdoba.

El siniestro ocurrió cerca de las 17 e inmediatamente el Cuartel de Bomberos Centro fue informado de un principio de incendio en el reconocido café, por lo que un autobomba partió hacia el establecimiento para sofocar las llamas.

Según informaron a 0223, no se registraron heridos y el fuego fue controlado sin mayores invonvenientes.