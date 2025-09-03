Lo atacaron a machetazos durante una pelea vecinal

Un llamado al 911 que denunció un conflicto vecinal en Estación Chapadmalal terminó con la aprehensión de tres hombres que atacaron a machetazos a un sujeto que sufrió varios cortes y quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Personal de la comisaría octava llegó a un domicilio en la zona de calle 36 entre 11 y 13 donde aprehendieron a los sujetos que agredieron a un hombre de 36 años y le provocaron cortes en la mano derecha y en el rosto. La víctima no quiso aguardar la ambulancia y fue por sus propios medios al Higa.

Los oficiales secuestraron un machete con mago casero envuelto con goma negra que posee una hoja de 42 centímetros y que está oxidado. Allí aprehendieron a los tres sujetos de 30, 39 y 41 años que fueron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

En el marco de una causa por lesiones graves, en las próximas horas deberán declarar ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente.