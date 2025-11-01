Se cruzó al ex suegro en la calle, lo apuñaló dos veces y se dio a la fuga

Un hombre de 50 que fue apuñalado por la ex pareja de una de sus hijas permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) desde que fue atacado el viernes a la noche mientras caminaba por el barrio Jorge Newbery.

El hecho quedó al descubierto cuando el sujeto ingresó a la guardia del hospital con una herida de arma blanca en el tórax y en la parte interna del muslo. Junto a él ingreso un sujeto de 25 años que lo acompañaba y que también fue herido en su mano izquierda.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría duodécima.

De acuerdo a los primeros datos que recopiló personal policial, todo ocurrió en calle Brasil entre Brown y Falucho cuando el agresor armado con dos cuchillas se cruzó con el ex suegro, lo atacó y luego se dio a la fuga.

“El agresor está identificado y ya poseía denuncias previas realizadas en la Comisaría de la Mujer y la familia”, señalaron las fuentes consultadas.

La fiscal Florencia Salas dispuso la realización de actuaciones que están a cargo de personal de la comisaría duodécima mientras avanza la causa por homicidio en grado de tentativa y lesiones.