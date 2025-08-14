Cayó "El mecánico": lo remolcó hasta su casa y después lo mandó a robar

Un remolque desde la ruta 226 hasta una casa en Lomas de Stella Maris fue el paso inicial para la entradera que sufrió un matrimonio a mediados de junio y que pudo ser esclarecida tras una investigación a cargo del Gabinete de Robos Calificados de la DDI: este jueves detuvieron a un hombre apodado “El mecánico” que había brindado ayuda a las víctimas y luego dio la información para el robo.

Tiene 43 años.

La pareja de 68 años fue sorprendida al 12 de junio pasado por tres delincuentes que ingresaron con guantes y rostros cubiertos tras romper una de las ventanas del inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Alem y Alvarado. Tras reducir a las víctimas escaparon con 20 mil dólares, alianzas de oro, otros elementos y un VW Taos.

Los datos recabados por los investigadores permitieron confirmar que el sujeto que facilitó los datos a los delincuentes era un hombre de 43 años domiciliado en el barrio San Jorge por lo que tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó el inmueble y se lo detuvo. Allí secuestraron tres celulares para peritar y una moto Guerrero H90 con pedido de secuestro activo pedido por la comisaría segunda en una causa por hurto.

El robo previo, la moto y el análisis telefónico clave

El esclarecimiento de ese hecho se dio en el marco de otra investigación por el robo que sufrió un hombre en su casa en el barrio Estrada hace un mes a manos de tres sujetos armados con rostros cubiertos, vestidos de negro y con guantes que entraron tras romper una ventana. La víctima de 81 años fue atada y golpeada mientas le exigían la entrega de elementos de valor.

Un cuarto sujeto ingresó minutos más tarde, avisó que venía la policía y la banda escapó con 230 mil pesos y un celular. A partir de las tareas que hizo personal de la comisaría séptima se logró el secuestro de dos motos que emplearon los delincuentes y ninguna de ellas tenía impedimento legal alguno.

La tarea que hizo personal de la DDI y que incluyó un exhaustivo relevamiento de cámaras privadas y del Centro de Monitoreo permitió identificar a dos hombres de 19 y 27 años como parte de esa banda: el mayor denunció al día siguiente de ese hecho que le habían sustraído una moto Honda Tornado, pero su exposición fue falsa.

Moto secuestrada.

Tras su detención, se peritaron los celulares y se pudo establecer que el menor había participado del robo en Lomas de Stella Maris. Los datos recabados por el fiscal Mariano Moyano permitieron identificar a “El Mecánico” como el entregador y detenerlo en las últimas horas.