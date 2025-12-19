Asaltaron a matrimonio de ancianos en el patio de su casa

Un hombre de 78 años y su esposa de 83 que estaban en el patio de su casa en Los Acantilados fueron asaltados en las últimas horas por al menos cuatro delincuentes que ingresaron a la propiedad, forcejearon y escaparon con un celular.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en una vivienda en inmediaciones de las calles 24 y 493: tras el forcejeo con las víctimas, los autores escaparon a bordo de un auto de color gris o verde oscuro.

Personal médico atendió a las víctimas.

“Las víctimas estaban lúcidas y conscientes, con escoriaciones producto del forcejeo, por lo que fueron atendidas por personal médico en el lugar aunque no hizo falta su traslado”, aseguraron las fuentes consultas.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del personal de la Sub comisaría Acantilados mientras que las tareas en busca de ratos las hizo Policía Científica. En virtud de las características del ilícito se le dio intervención a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano.