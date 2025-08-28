La “H&M uruguaya” se prepara para desembarcar en Mar del Plata: cuándo abre y cuántos puestos de trabajo sumará

La “H&M uruguaya” que abrió su segundo local en Buenos Aires y se prepara para desembarcar en Mar del Plata: cuándo y dónde

La apertura de un nuevo centro comercial a pocos metros del Obelisco porteño causó furor días atrás por la estrategia de precios agresivos y ropa low cost de la marca uruguaya Indian Market. La firma de fast fashion tiene previsto abrir nueve tiendas antes de fin de año en el país y ultima detalles para su desembarco desde Punta del Este a Mar del Plata.

Al mejor estilo de marcas globales como H&M o Shein, la oferta de Indian es muy agresiva en términos económicos, con sweaters y jeans desde $9900, remeras por $4900 y camperas por $19.900.

Indian Market abrió una megatienda a metros del Obelisco de Buenos Aires.

Fuentes consultadas por 0223 ratificaron que la empresa avanza con las tareas para abrir su local entre octubre y noviembre en la Peatonal San Martín de Mar del Plata, una zona comercial donde se encuentran las principales marcas nacionales e internacionales del rubro.

Tal como se había informado semanas atrás, la inversión superará el millón y medio de dólares y permitirá crear 100 nuevas fuentes de empleo en puestos de venta, atención y administración.

Indian Market abrirá su local en la Peatonal San Martín de Mar del Plata. Foto: 0223.

Además de la de Mar del Plata, Indian planea abrir nuevas sucursales en Mendoza, Bahía Blanca, Santa Fe y Rosario. Además, ya habilitó ventas online para todo el país.

Con más de 60 años de trayectoria, sus nuevas aperturas responden a una estrategia de la marca de priorizar ciudades con alta actividad comercial, turismo y un público joven y diverso, por lo que "la feliz" se ubicó entre los primeros lugares de la lista.