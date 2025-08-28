La “H&M uruguaya” se prepara para desembarcar en Mar del Plata: cuándo abre y cuántos puestos de trabajo sumará
Indian abrió su segundo local en la Ciudad de Buenos Aires con una mega tienda. Se espera que antes de la temporada de verano pueda empezar a operar en el principal centro comercial de la ciudad.
La apertura de un nuevo centro comercial a pocos metros del Obelisco porteño causó furor días atrás por la estrategia de precios agresivos y ropa low cost de la marca uruguaya Indian Market. La firma de fast fashion tiene previsto abrir nueve tiendas antes de fin de año en el país y ultima detalles para su desembarco desde Punta del Este a Mar del Plata.
Al mejor estilo de marcas globales como H&M o Shein, la oferta de Indian es muy agresiva en términos económicos, con sweaters y jeans desde $9900, remeras por $4900 y camperas por $19.900.
Fuentes consultadas por 0223 ratificaron que la empresa avanza con las tareas para abrir su local entre octubre y noviembre en la Peatonal San Martín de Mar del Plata, una zona comercial donde se encuentran las principales marcas nacionales e internacionales del rubro.
Tal como se había informado semanas atrás, la inversión superará el millón y medio de dólares y permitirá crear 100 nuevas fuentes de empleo en puestos de venta, atención y administración.
Además de la de Mar del Plata, Indian planea abrir nuevas sucursales en Mendoza, Bahía Blanca, Santa Fe y Rosario. Además, ya habilitó ventas online para todo el país.
Con más de 60 años de trayectoria, sus nuevas aperturas responden a una estrategia de la marca de priorizar ciudades con alta actividad comercial, turismo y un público joven y diverso, por lo que "la feliz" se ubicó entre los primeros lugares de la lista.
