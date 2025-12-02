Con 150 nuevos puestos de trabajo, llega Coto Puerto: cuándo abre el nuevo supermercado de Mar del Plata

Después de conocerse una alianza inédita con la marca de indumentaria H&M, la cadena de supermercados Coto confirmó la fecha de apertura de su nueva sucursal que estará ubicada en el Puerto de Mar del Plata, en el marco del mega proyecto inmobiliario que se realiza en la icónica Manzana de los Circos.

Se trata de la segunda sucursal que construyó la cadena en tan solo un año, tras la gran inauguración que tuvo lugar en diciembre del año pasado en el predio ubicado sobre la avenida Jorge Newbery, al sur de la ciudad.

Según pudo saber 0223, el Coto Puerto se inaugurará en diciembre y estará ubicado en una esquina estratégica por la que circulan miles de marplatenses y turistas en verano para ir a la playa: el cruce de las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores.

El nuevo supermercado implica la creación de 150 nuevos puestos de trabajo y es parte de Bendu, el megaproyecto que contempla locales comerciales y gastronómicos, una plaza de eventos con un auditorio para 6 mil personas, edificaciones para ferias y exposiciones y una plaza con sorpresas.

Cómo es Coto Puerto por dentro

El emprendimiento contará con salón de venta de 2400m2 y una superficie total de 4850m2. Esta nueva propuesta comercial incorpora productos de perfumería, almacén, limpieza, bodega, bebidas sin alcohol y alimentos perecederos. La nueva sucursal presentará un diseño innovador; de cartelería interior donde los clientes podrán identificar los sectores en forma rápida desde cualquier lugar dentro del salón.

Su depósito cuenta con 1000m2 desarrollado en dos niveles, planta baja y alta con elevadores para mayor comodidad y practicidad. Los sectores de Carnicería y Rotisería, tendrán cámaras frigoríficas especiales de media y baja temperatura. Junto a la Producción de la Rotisería se localizará el comedor con capacidad para 30 empleados. Además, la carnicería cuenta con un mostrador para atención personalizada, destacando el producto principal la nuestra empresa.

También se incorpora en la parte de Frescos productos congelados en exhibidoras de última generación, con display visible que permite verificar rápidamente las condiciones de temperatura dentro de las mismas. El sector Verdulería, contará con dos islas para exhibición de Frutas y Verduras por separado, con heladeras ambientadas favoreciendo la exhibición y la calidad de los productos.

Otro de sus destacados la Bodega, como suele sorprender Coto, tendrá con un diseño moderno que genera movimiento en la exhibición, con un sector especializado donde se podrá adquirir vinos premium o de alta gama. La propuesta incluye un área de no alimentos con productos de bazar, textil, hogar, entre otros donde se podrán encontrar productos de temporada.