Se fue de Boca y le advirtió a los críticos: "A partir de ahora nos vamos a ver las caras"

Tras la reciente disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Raúl Cascini se despidió de la dirigencia de Boca Juniors con un mensaje controvertido, en donde apuntó contra sus críticos. El "Mosquito"aclaró que "no vengo a aclarar nada, ya todos saben cómo son las cosas, me fui del club”.

Por otra parte, el exdirigente del “Xeneize” arrojó una picante frase para advertir a sus críticos: "Hay que tener cuidado a la hora de hablar. Porque uno tiene familia, amigos, mis padres, y hay cosas que duelen, que me molestan. Entonces ahora, como yo no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo".

En el final de su declaración ante la prensa, Raúl Cascini cerró con unas palabras de agradecimiento a la institución deportiva: “Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo, que le estoy haciendo juicio. Soy un agradecido a Boca, a su presidente (Juan Román Riquelme), que es mi amigo".

