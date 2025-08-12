Violencia en Mendoza: árbitro internado tras feroz ataque en la final de la Liga Mendocina

Una decisión arbitral desató una batalla campal entre Fernández Álvarez y Sarmiento. Uno de los jueces terminó hospitalizado con politraumatismos y el presidente de la liga tuvo que huir del lugar.

La final de la Liga Mendocina de Fútbol disputada en la cancha de Unión Escorihuela, en Tunuyán, terminó en un episodio de violencia extrema que sacudió al deporte local. El encuentro entre Fernández Álvarez y Sarmiento, que hasta ese momento se desarrollaba con un claro 3-0 a favor del primero, se convirtió en un caos cuando una decisión arbitral encendió la mecha.

Según reportaron medios locales, a poco más de 20 minutos del final, futbolistas del club Sarmiento reaccionaron con una brutal agresión hacia la terna arbitral conformada por Cristian Arrieta, Manuel Beltrán y Enrique Arrieta. Este último fue el más afectado, recibiendo golpes de puño y patadas que le provocaron politraumatismos, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli para recibir atención médica.

La violencia no se limitó al campo de juego. El presidente de la Liga de Fútbol de Tunuyán, Alberto Estrella, que presenciaba la final junto a su familia, también fue blanco de amenazas y tuvo que refugiarse en una vivienda cercana para evitar agresiones. En declaraciones al medio Cuco Digital, Estrella denunció que “el ataque fue directamente iniciado por los jugadores de Sarmiento” y remarcó la necesidad de sanciones ejemplares para frenar estos episodios.

No es la primera vez que la Liga Mendocina enfrenta hechos de esta gravedad. En junio de este mismo año, un duelo entre CEC y Palmira terminó también en una batalla campal que comenzó dentro de la cancha y continuó en las inmediaciones del estadio de Guaymallén, dejando como saldo un jugador herido y varias suspensiones.

Estos hechos reflejan una preocupante tendencia de violencia en el fútbol mendocino. Dirigentes, árbitros y jugadores coinciden en que el Tribunal de Penas deberá actuar con firmeza para garantizar que la integridad física de los protagonistas no vuelva a estar en riesgo. La pelota puede parar, pero la violencia no puede tener más lugar en las canchas.