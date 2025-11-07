¿Otra vez lluvias y tormentas?: qué dice el pronóstico para este sábado en Mar del Plata

A qué hora empieza a llover en la ciudad. Foto: archivo 0223.

Cuando parecía que el frío había quedado atrás y que este viernes el clima comenzaba a mejorar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció el organismo, nuevamente llegarían lluvias y tormentas.

Por la madrugada se espera un cielo mayormente nublado y una temperatura de alrededor de 10 grados. El viento soplará desde el este a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana aparecerían las primeras lluvias aisladas con un leve aumento de temperatura que llegaría a los 11 grados. El viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.

Hacia la tarde se esperan tormentas aisladas con una temperatura máxima de 17 grados. Por su parte, el viento llegará desde el sector este entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la noche el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura de alrededor de 14 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.