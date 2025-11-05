Falleció José Moscuzza en un accidente de tránsito

Una triste noticia sacude al mundo Aldosivi, al fútbol y la comunidad marplatense con el fallecimiento de José Moscuzza hijo. El ex vicepresidente del club del puerto se accidentó en el kilómetro 166 de la Autovía 2.

Hijo de José Américo Moscuzza, "Josesito" estuvo ligado toda la vida a la institución deportiva. Como vicepresidente estuvo junto al equipo hasta el 2024, pasando ascensos y descensos dentro del profesionalismo que llevó al club a obtener muchos logros y mejoras.

Entre ellas, se destacan sus propias instalaciones en Punta Mogotes, el avance con las obras en el predio y garantizar su lugar en la elite del fútbol argentino.

José Moscuzza (h) tras el ascenso del 2018. Foto 0223.

La noticia genera mucho dolor en la comunidad marplatense por haberse convertido en una de las figuras más queridas, no sólo del ámbito del deporte sino también en lo social y en distintos sectores de la ciudad en los que desarrollaba actividades.

El hecho

El siniestro vial ocurrió anoche en el kilómetro 166 de la ruta 2. En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, con las unidades 10 y 5, además de ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica.

Se investigan las causas que ocasionaron el choque y vuelco del vehículo de Moscuzza, aunque se sabe que iba solo y su coche volcó.

NOTICIA EN DESARROLLO