Aldosivi sigue sin ganar y sumó el tercer 0 a 0 seguido en el Minella

Tobías Cervera intenta ante la doble marca de Belgrano. El marplatense todavía no pudo convertir en su regreso a Aldosivi. (Foto: Prensa Aldosivi)

No puede ganar Aldosivi. Incluso cuando hace méritos, la falta de Elías Torres es cada vez más notoria y no lo puede reemplazar el "tiburón" que empató su tercer partido en el Minella, otra vez 0 a 0, ante Belgrano de Córdoba, todavía no pudo ganar en el Torneo Clausura y sigue en la pelea de la zona del descenso. En la etapa inicial sólo le faltó el gol al equipo de Mariano Charlier, que en el segundo tiempo no tuvo tanta profundidad.

La mejor versión del equipo del Puerto se vio en el arranque del partido, cuando sorprendió al "pirata" y le generó tres ocasiones de gol en menos de cinco minutos. La primera, la más clara, fue la mejor acción en estas cinco fechas: Serrago tocó para García, pase atrás para Cervera que abrió las piernas y Giani, de frente, remató pero se desvió en un defensor y se fue apenas arriba. Enseguida, ganó por arriba sin fuerzas a las manos del arquero. En ningún momento logró profundizar Belgrano, aunque siguió siendo el dueño de casa el más peligroso y Federico Gino hizo una gran maniobra individual que no pudo terminar de definir ante el rápido achique de Cardozo.

Todo eso que desperdició en la primera mitad se sintió en el complemento, porque nunca logró profundizar pese al dominio de la pelota. Siempre fue Aldosivi el que más intentó y buscó, pero le costó llegar al arco cordobés. Encima, en el final, casi sin haber atacado, por poco se lo llevan los de Zielinski con un cabezazo de Passerini que se fue besando el ángulo izquierdo de Carranza.

Tres partidos en Mar del Plata, cero triunfos y cero goles. No perdió, pero tampoco ganó, y las dos derrotas fuera del Minella se pagan. Los socios dijeron presentes en buen número, se ubicaron en las plateas descubiertas y alentaron a un equipo que intentó pero no pudo. Todavía le quedan dos fechas más de sanción, ni más ni menos que ante Boca y con Argentinos Juniors.

Síntesis

Aldosivi (0): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonatan Cabral, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi y Federico Gino; Matías García, Justo Giani y Tiago Serrago; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Cambios: ST 24' Ayrton Preciado por García, 30' Tobías Leiva por Giani y 40' Marcelo Esponda, Alejandro Villarreal y Natanael Guzmán por Serrago, Bochi y Cervera.

Belgrano (0): Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca y Adrián Sporle; Rodrigo Saravia y Santiago Longo; Lucas Zelarrayan; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: ST 30' Lucas Menossi y Lucas Passerinni por Longo y Jara, Ulises Sánchez y Julián Mavilla por Saravia y Sporle.

Goles: PT No hubo.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: "José María Minella".

