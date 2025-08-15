SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Solidaridad

Abrieron la reja y se llevaron a “Gorda”: “Mi nene no durmió porque la perra no vuelve”

Es una cachorra de Pitbull de apenas cuatro meses y fue robada de su vivienda. Su familia ofrece recompensa.

Gorda tiene cuatro meses y desde este jueves falta de su casa

15 de Agosto de 2025 13:38

Por Redacción 0223

PARA 0223

“Gorda” es una cachorra de pitbull de cuatro meses que este jueves fue llevada de su vivienda ubicada en la zona de Av Libertad y 228. Tras el cruel robo, su familia adoptante quedó destrozada.

“Necesitamos que vuelva a casa. Tenemos un nene de siete años que anoche no durmió porque la perra no volvió”, dice Agostina, la adoptante de Gorda que trata por todos los medios de calmar a su pequeño hijo.

Según detalló la mujer, Gorda es cachorra de pitbull, tiene ojos celestes y pelaje blanco y negro con almohadilla rosa en sus patas. Además, tiene “botitas” blancas en sus atas delanteras y puntera blanca en las traseras. 

“Abrieron la reja y se la llevaron. Estamos ofreciendo recompensa para recuperarla”, dijo Agostina mientras sostiene que con su familia, "necesitan recuperar a la perra".

Quien pueda brindar datos sobre el paradero de Gorda, puede comunicarse con Agostina al 223 6951643.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar