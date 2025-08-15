Abrieron la reja y se llevaron a “Gorda”: “Mi nene no durmió porque la perra no vuelve”

Gorda tiene cuatro meses y desde este jueves falta de su casa

“Gorda” es una cachorra de pitbull de cuatro meses que este jueves fue llevada de su vivienda ubicada en la zona de Av Libertad y 228. Tras el cruel robo, su familia adoptante quedó destrozada.

“Necesitamos que vuelva a casa. Tenemos un nene de siete años que anoche no durmió porque la perra no volvió”, dice Agostina, la adoptante de Gorda que trata por todos los medios de calmar a su pequeño hijo.

Según detalló la mujer, Gorda es cachorra de pitbull, tiene ojos celestes y pelaje blanco y negro con almohadilla rosa en sus patas. Además, tiene “botitas” blancas en sus atas delanteras y puntera blanca en las traseras.

“Abrieron la reja y se la llevaron. Estamos ofreciendo recompensa para recuperarla”, dijo Agostina mientras sostiene que con su familia, "necesitan recuperar a la perra".

Quien pueda brindar datos sobre el paradero de Gorda, puede comunicarse con Agostina al 223 6951643.