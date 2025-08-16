Los Ángeles 2028 y el cambio histórico que redefine el negocio olímpico

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 marcarán un antes y un después en la historia del deporte mundial.

El comité organizador de LA28 confirmó que varias de sus sedes deportivas llevarán el nombre de empresas patrocinadoras. Comcast y Honda son los primeros gigantes en sumarse a esta iniciativa: el primero dará nombre al Comcast Squash Center at Universal Studios, mientras que la automotriz japonesa estará presente en el estadio que albergará el voleibol. Se trata de un hito sin precedentes en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

La estrategia responde a un plan financiero ambicioso: organizar unos Juegos sin costo para el Estado ni construcción de nuevas infraestructuras. En total, hasta 19 recintos temporales estarán disponibles para los socios del programa TOP del COI y patrocinadores de LA28. “Este anuncio crea el primer programa de naming rights en la historia olímpica y avanza en la misión de unos Juegos sin coste público y sin nuevas infraestructuras”, declaró Casey Wasserman, presidente de LA28.

Este modelo de financiación privada no solo representa un cambio en la forma de organizar los Juegos, sino que también podría convertirse en un precedente para futuras sedes. Con el elevado costo que implica recibir la cita olímpica, la posibilidad de sumar ingresos a través de naming rights aparece como una solución innovadora que podría aliviar a ciudades candidatas.

Los Ángeles no es nueva en materia olímpica: la ciudad ya fue anfitriona en 1932 y 1984, pero en 2028 vivirá un capítulo inédito al recibir por primera vez los Juegos Paralímpicos. El hecho de apostar por un modelo 100 % financiado por privados refuerza la imagen de LA28 como un laboratorio de ideas que puede marcar tendencia en el olimpismo moderno.

Comcast y Honda son solo los primeros nombres, pero el comité espera anunciar más acuerdos en los próximos tres años. Lo cierto es que Los Ángeles 2028 ya está haciendo historia antes de comenzar, planteando una pregunta clave para el futuro: ¿serán estos los Juegos Olímpicos que cambien para siempre la manera de financiarlos?